Синоптики сообщили о комфортной погоде в Москве 25 января

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Во вторник, 25 января, погоду в столичном регионе будет определять передняя часть ложбины циклона. Ожидается облачная погода, вечером местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус десять–восемь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двенадцати–семи градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2–3 метра в секунду, временами его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для жителей Москвы, которые не отмечают повышенной метеочувствительности, и у них нет серьезных проблем со здоровьем, это комфортная зимняя погода.

У метеочувствительных людей, склонных к спастическим реакциям, с частыми приступами мигрени, бронхиальной астмой, вегетативными нарушениями могут отмечаться симптомы недомогания, появление сосудистых спазмов, головные боли и боли в области сердца. При выходе на морозный воздух повышается риск развития острого приступа бронхоспазма, а также возможны неблагоприятные реакции при холодовой аллергии. Нужно соблюдать осторожность, при себе необходимо иметь лекарства, рекомендованные врачом и которые помогут снять острые приступы.

Свыше 120 процентов январской нормы снега выпало в столице с начала месяца. В минувшие выходные дни череда ненастных циклонов, засыпавших столицу и ее окрестности снегом, завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе «Метеоновостей» в понедельник, 24 января.