Инфекционист предупредил об опасности сознательного заражения «омикроном»

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Специально заражаться штаммом коронавируса «омикрон», чтобы получить живую вакцину, очень опасно для жизни. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он подчеркнул, что зачастую люди с этим штаммом легче переносят болезнь, но есть и случаи летальных исходов.

— По Москве на сегодняшний день «омикрон» — приблизительно 80 процентов, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать «омикрон» как живую вакцину, — сказал инфекционист, передает РБК.

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