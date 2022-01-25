Инфекционист предупредил об опасности сознательного заражения «омикроном»
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Специально заражаться штаммом коронавируса «омикрон», чтобы получить живую вакцину, очень опасно для жизни. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Он подчеркнул, что зачастую люди с этим штаммом легче переносят болезнь, но есть и случаи летальных исходов.
— По Москве на сегодняшний день «омикрон» — приблизительно 80 процентов, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать «омикрон» как живую вакцину, — сказал инфекционист, передает РБК.
Пульмонолог рассказал, как распознать пневмонию при COVID-19. Одним из самых страшных осложнений при коронавирусе является поражение легких. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, как распознать пневмонию, и призвал обращаться при ее первых симптомах к медикам.