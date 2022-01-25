Большинство россиян высказались за отмену ЕГЭ

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Отношение большинства российских граждан к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) остается негативным: 60 процентов россиян выступили за его отмену, а только семь процентов однозначно поддерживает. Об этом сообщается в исследовании банка «Открытие».

Отмечается, что, хотя ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в российские вузы почти 13 лет, отношение большинства людей к нему остается негативным. Каждый четвертый опрошенный относится к ЕГЭ нормально, так как «к нему уже все привыкли».

Больше всего противников единого экзамена выявили на Северном Кавказе (75 процентов), меньше всего — в Москве и Подмосковье (55 процентов).

Исследование проводилось 13–19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В Госдуме поддержали идею добавить баллы к ЕГЭ за создание просветительского контента. Первый зампредседателя комитета Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал предложение о начислении дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в высшие учебные заведения тем школьникам, которые создают на просторах интернета просветительские и культурные проекты.