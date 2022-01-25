Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Большинство россиян высказались за отмену ЕГЭ

Юлия Курганова

Общество
Большинство россиян высказались за отмену ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Отношение большинства российских граждан к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) остается негативным: 60 процентов россиян выступили за его отмену, а только семь процентов однозначно поддерживает. Об этом сообщается в исследовании банка «Открытие».

Отмечается, что, хотя ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в российские вузы почти 13 лет, отношение большинства людей к нему остается негативным. Каждый четвертый опрошенный относится к ЕГЭ нормально, так как «к нему уже все привыкли».

Больше всего противников единого экзамена выявили на Северном Кавказе (75 процентов), меньше всего — в Москве и Подмосковье (55 процентов).

Исследование проводилось 13–19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В Госдуме поддержали идею добавить баллы к ЕГЭ за создание просветительского контента. Первый зампредседателя комитета Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин поддержал предложение о начислении дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в высшие учебные заведения тем школьникам, которые создают на просторах интернета просветительские и культурные проекты.

Читайте также:
ЕГЭ Опросы отмена
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте