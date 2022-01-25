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Специалисты рассказали о разработанных в 2021 году проектах для молодых жителей столицы

Виктория Сикерина

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Специалисты рассказали о разработанных в 2021 году проектах для молодых жителей столицы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Проектный офис «Молодежь Москвы» организовал в 2021 году онлайн-трансляции, конкурсы, обучение в электронном формате и многие другие интерактивные мероприятия для юных жителей столицы.

Так, например, центр разработал занятия по карьерному росту «Труд для всех» и «Вокруг профессий», провел встречи с экспертами и звездными гостями в формате «Завтраков с пользой», а также выступления и открытые микрофоны проекта Stand-Up.

При этом большая часть мероприятий прошла в дистанционном режиме.

Образовательная программа «Медиашум» заработал в прошлом году. В рамках ее реализации начинающим журналистам и блогерам рассказали, как сделать первые шаги в карьере. С ними поработали специалисты в сферах рекламы, работы в кадре, монтажа, анимации и других.

В декабре активные участники проекты объединились в группы и презентовали свои разработки.

— Если бы я не отправила заявку на участие, то и съемки своего шоу еще долгое время оставались бы для меня мечтой. Но теперь мечта воплощается в реальность. В этом проекте каждый из нас совершил такой прыжок, который самостоятельно не сделал бы и за полгода. И победа здесь — это не только вознаграждение за усилия, это знак того, что все возможно, — сказала одна из участниц «Медиашума».

С подробностями мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что в завершении студенческой недели «Моспром studweek» более 90 учащихся столичных колледжей и вузов получили возможность пройти практику или устроиться на работу в промышленных предприятиях города.

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