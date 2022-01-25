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В Подмосковье выросла посещаемость парков

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье выросла посещаемость парков
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Посещаемость парков выросла в Подмосковье. Об этом в ходе совещания губернатора с зампредами областного правительства сообщил глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин.

По словам министра, в 2017 году этот показатель составлял семь миллионов человек. В 2021 году он вырос до отметки в 24 миллиона. За прошлую неделю парки региона посетили более 714 тысяч раз.

— Наша цель — создание комфортной городской среды в каждом округе Подмосковья. Мы стараемся, чтобы каждый из жителей имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья, — подчеркнул Хайкин.

Он также добавил, что жители и гости Подмосковья стали чаще посещать катки региона. Лидером по числу посещений за прошлую неделю стал каток в сквере Юбилейный в Химках — его посетили более 6,3 тысячи человек, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что полтора миллиона человек побывали на новогодних каникулах в подмосковных парках. В парках работали резиденции Деда Мороза, прошли мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования.

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