Политолог Марков: Армянам в России придется посмотреть на Пашиняна под другим углом

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Уход Армена Саркисяна с поста президента Армении вряд ли отразится на отношениях между Москвой и Ереваном. Но он повлияет на позицию армянской диаспоры, проживающей на территории России, которая резко негативно относится к политике премьер-министра Никола Пашиняна. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, у армянской диаспоры в России очень сильные рычаги воздействия на средства массовой информации Армении. Она максимально контролирует все политические процессы и изменения внутри страны, заметил политолог.

— Последние полтора года диаспора резко негативно относится к политике Никола Пашиняна. Она всецело поддерживает второго по счету президента республики Роберта Кочаряна, — сказал Марков.

В диаспоре заметили, что российский президент Путин рассматривает Пашиняна как единственную значимую политическую фигуру, с которой можно вести диалог, обратил внимание собеседник «ВМ». Хотя ранее Кремль считал премьера республики исключительно прозападным политиком. Однако идеальное поведение Еревана во время операции ОДКБ в Казахстане заставило Москву изменить свое отношение к премьеру Армении.

Марков выразил уверенность в том, что в связи с новыми обстоятельствами диаспоре придется пересмотреть свои политические предпочтения и посмотреть на Пашиняна «под другим углом».

Однако Марков не исключил, что позиция диаспоры насчет армянского премьера может еще долго оставаться неизменной. Но сложившаяся в стране ситуация непременно приведет к серьезным политическим дебатам в армянской общине РФ, что изменит ее политическое положение в стране проживания и в самой Армении.

О том, что президент Армении Армен Саркисян решил покинуть свой пост, стало известно в воскресенье, 23 января. Лидер государства сообщил, что уходит в отставку после четырех лет активной работы.