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Депутат Госдумы назвал Россию «страной будущего» в сфере безопасности

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Госдумы назвал Россию «страной будущего» в сфере безопасности
Фото: АГН Москва / Пресс-служба Госдумы РФ

Россия опережает европейские страны и США в сфере обеспечения безопасности на различных объектах. Такое заявление сделал заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он отметил, что многим кажется, что зарубежные страны преуспели в сфере обеспечения безопасности и обогнали в этой сфере российских специалистов, но это не так.

— Сегодня и европейцы, и американцы смотрят на Россию как на страну будущего, мы значительно опередили многие страны мира — Америку, Англию, Францию — с точки зрения обеспечения безопасности, — заявил Выборный в комментарии НСН.

Также, по его словам, Россия использует эффективные меры для борьбы с коррупцией.

Ранее эксперт по кибербезопасности назвал способы вычисления нелегальных майнеров. По словам Сергея Вакулина, нелегальных майнеров в случае запрета криптовалют в России будут вычислять по расходам на электричество.

Также он отметил, что спецслужбы имеют доступ к информации о том, какие сайты посещает конкретный человек.

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