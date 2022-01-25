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«Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи

Полина Долганова

В мире
«Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

«Турецкие авиалинии» приостановили свою работу в аэропорту Стамбула вплоть до полуночи из-за сильного снегопада. Об этом во вторник, 25 января, сообщил представитель компании Яхья Устюн.

По его словам, соответствующие органы продолжают прикладывать усилия, чтобы возобновить работу авиагавани.

— В соответствии с принятым решением, наши операции в стамбульском аэропорту были приостановлены до 00:00, — написал представитель компании на своей странице в Twitter.

Накануне правительство Греции объявило 25 января выходным днем по причине снегопада.

До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

Первоначально авиакомпания планировала вновь открыть аэропорт утром, но из-за погодных условий понадобилось больше времени. По словам метеорологов, снегопад в регионе усилится и будет продолжаться неделю. Власти Стамбула из-за плохой видимости временно закрыли Босфорский пролив для движения в обоих направлениях.

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