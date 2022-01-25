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Владимир Зеленский проведет свой день рождения на работе

Василий Плиткин

В мире
Владимир Зеленский проведет свой день рождения на работе
Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский отказался праздновать свой день рождения и проведет его на работе: во вторник, 25 января, ему исполнилось 44 года. Об этом написал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

Поздравив президента, Никифоров рассказал, что политик обратился к друзьям и коллегам с просьбой отказаться от цветов и подарков к празднику и вместо этого пожертвовать деньги на добрые дела.

— Если кто-то имеет желание присоединиться к инициативе, дальше — информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их — будет лучшим подарком для президента Украины в этот день, — пояснил пресс-секретарь.

24 января Зеленский заявил, что Украина делает все для деэскалации ситуации в Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

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