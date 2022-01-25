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Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Юлия Курганова

Политика
Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в понедельник, 24 января, в коммюнике Елисейского дворца.

В сообщении отмечается, что президент республики полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, для проявления солидарности и готовности поддержать страны Евросоюза, которые беспокоятся о своей безопасности, передает ТАСС.

Лавров обозначил перспективы продолжения переговоров по безопасности. Глава МИД России заявил, что они зависят от того, как будут восприняты США предложения по безопасности. Гарантии включают в себя нерасширение НАТО на восток, неразвертывание ударных вооружений около России, а также возврат архитектуры безопасности ЕС к состоянию 1997 года, уточнил он.

12 января замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, заключил дипломат.

В тот же день французский журналист Жан-Пьер Струбан заявил, что России удалось вывести НАТО из состояния застоя, выступив с предложениями по безопасности. Автор вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» у альянса. Члены НАТО обычно спорили о вкладе каждого из них в общую оборону, а теперь им придется вести диалог с Россией, заключил публицист.

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