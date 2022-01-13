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Лавров обозначил перспективы продолжения переговоров по безопасности

Иван Юминов

В мире
Лавров обозначил перспективы продолжения переговоров по безопасности
Фото: МИД РФ

Перспективы продолжения переговоров России и США зависят от того, как будут восприняты предложения по безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 13 января.

— Это три ключевых требования, все остальные предложения зависят от того, как пойдет разговор по этим трем нашим инициативам, — рассказал дипломат.

Гарантии включают в себя нерасширение НАТО на восток, неразвертывание ударных вооружений около России, а также возврат архитектуры безопасности ЕС к состоянию 1997 года, уточнил он. НАТО и США отвергают право Москвы добиваться нерасширения альянса, отметил Лавров в эфире Первого канала.

12 января замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, заключил дипломат.

В тот же день французский журналист Жан-Пьер Струбан заявил, что России удалось вывести НАТО из состояния застоя, выступив с предложениями по безопасности. Автор вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» у альянса. Члены НАТО обычно спорили о вкладе каждого из них в общую оборону, а теперь им придется вести диалог с Россией, заключил публицист.

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