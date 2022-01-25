Представители общественного совета поздравили столичную полицию с 300-летием

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На днях исполнилось 300 лет со дня образования московской полиции. Представители общественных советов ГУ МВД России по городу Москве поздравили стражей порядка с профессиональным праздником, сообщает издание argumenti.ru.

Впервые в России должность обер-полицмейстера была введена в 1722 году, в эпоху правления Петра Первого. Тогда же появилась Московская полицмейстерская канцелярия. Это стало отсчетом деятельности столичных правоохранителей.

Представители общественных советов отметили, что сотрудники столичной полиции готовы прийти на помощь гражданам в любых сложных ситуациях.

— Прошло уже триста лет, но неизменно одно: стражи правопорядка всегда готовы прийти на помощь, защитить слабого и дать отпор тем, кто преступил закон, — подчеркнула Татьяна Косаревич, председатель общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее Главархив рассказал о зимней службе дореволюционных пожарных. Московские пожарные до 1917 года находились под управлением полиции. Руководил пожарным ведомством брандмайор, который подчинялся приказам обер-полицмейстера.