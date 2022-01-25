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Песков поздравил учащихся российских вузов с Днем студента

Полина Долганова

Общество
Песков поздравил учащихся российских вузов с Днем студента
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 25 января, поздравил российских учащихся высших учебных заведений с Днем студента.

— Сегодня Татьянин день, День российского студенчества, поэтому мы поздравляем и всех Татьян, и всех студентов, — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что 25 января у главы РФ Владимира Путина запланирована встреча со студентами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода в формате видеосвязи, передает ТАСС.

Российские студенты традиционно отмечают свой праздник 25 января — в Татьянин день. Официально День российского студенчества внесен в календари с 2005 года.

Недавно ректор Государственного гуманитарно-технического университета (ГГТУ) в Орехово-Зуеве Надия Юсупова перечислила главные черты российских студентов и поздравила учащихся высших учебных заведений с праздником.

До этого сообщалось, что посвященная Дню российского студенчества онлайн-экскурсия стала доступна в Telegram-канале проекта Мосгорнаследия «Прогулки со Львом-хранителем». В рамках мероприятия москвичам расскажут интересные факты об учебных учреждениях, в которых впервые начали обучаться представительницы прекрасного пола.

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