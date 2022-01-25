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Заслуженного артиста РСФР подозревают в изнасиловании четырехлетней девочки

Георгий Соланович

Происшествия
Заслуженного артиста РСФР подозревают в изнасиловании четырехлетней девочки
Фото: moscow-live

Заслуженного артиста РСФР, валторниста оркестра петербургского Мариинского театра подозревают в изнасиловании четырехлетней девочки. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

— 73-летний артист оркестра Мариинского театра подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в поселке Рощино Ленинградской области, которые он совершал в течение 2020 года, — передает слова источника РИА Новости.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

24 января мужчина избил и изнасиловал женщину в центре столицы. Преступление произошло вечером 23 января в квартире жилого дома, который находится на улице Бахрушина. Мужчина сначала избил, а затем изнасиловал свою жертву. Вскоре после этого он попался в руки полиции. Следствие ходатайствует об его аресте.

На прошлой неделе Черемушкинский районный суд отправил под стражу 21-летнего молодого человека, который подозревается в нескольких попытках изнасилования на юго-западе Москвы.

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