Канатная дорога на Воробьевых горах 25 января сделает скидку студентам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Канатная дорога на Воробьевых горах в честь Дня студента сделает скидку всем обучающимся в вузах. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сегодня все Татьяны могут прокатиться бесплатно — нужно только показать паспорт на кассе. А для студентов — скидка 50%, — говорится в сообщении.

Видео: Телеграм-канал Дептранса

25 января канатная дорога работает до 21:00, уточнили в Telegram-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что проезд на Московской канатной дороге для девушек с именем Татьяна станет бесплатным во вторник, 25 января. Уточняется, что покататься можно будет со станции «Лужники» или «Воробьевы горы», купив билет на кассе в одну или в обе стороны. Воспользоваться таким билетом можно будет один раз за день.

Музей Победы в Москве подготовил для студентов бесплатные экскурсии в честь Дня российского студенчества. Посетить культурное учреждение учащиеся дневных и вечерних отделений высших и средних учебных заведений смогут 25 января.