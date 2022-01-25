Больше 150 тысяч многодетных семей в России могут получить выплаты на закрытие ипотеки

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В 2022 году больше 150 тысяч многодетных семей смогут получить выплаты на погашение ипотечного кредита. Сумма выплаты составит 450 тысяч рублей. Об этом рассказал директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

— По оценкам экспертов ДОМ.РФ, в 2022 году программой поддержки многодетных семей могут воспользоваться более 150 тысячи семей, — сообщил он.

Программа действует с 25 сентября 2019 года. За время ее существования выплаты оформили 269,2 тысячи многодетных семей, а сумма составила 119,7 миллиарда рублей. В 2021 году выплаты получили 152 тысячи семей, а объем помощи составил 68,1 миллиарда рублей, рассказал Ковалев. В 2020 году программой воспользовались больше 85 тысяч семей.

Также Ковалев напомнил, что в конце 2021 года правительством России было принято постановление, позволяющее многодетным семьям подать заявку на получение поддержки через портал «Госуслуги». Технические работы для реализации запуска услуги будут завершены в феврале 2022 года.

— Это позволит сократить срок рассмотрения заявлений граждан, а также повысит доступность данной меры господдержки, — пояснил Ковалев.

Данная программа помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом возраст старших детей и наличие регистрации брака не имеют значения, пишет ТАСС.

Сумму поддержки семьи могут использовать для погашения кредита на покупку жилья, его строительство или приобретение земельного участка. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2023 года.

Для того чтобы воспользоваться данной мерой, следует обратиться в банк, в котором оформлен ипотечный кредит с заявлением и подтверждающими документами. Средний срок рассмотрения заявлений не превышает пяти рабочих дней.

В Москве для многодетных семей действует целый ряд льгот. Среди них проезд в общественном транспорте, посещение мероприятий, а также выплаты и субсидии.