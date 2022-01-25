«Застала солнышко в небе»: Вера Брежнева выложила фотографию без макияжа

Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева — за естественность. Певица поделилась фотографией без макияжа на своей странице в Instagram.

На снимке видна ее натуральная красота без тонны грима — светлые брови, практически невидимые ресницы и неидеальная кожа.

— Застала солнышко в небе. Ждет весну, — написала Брежнева.

Фото: @ververa

В России и мире набирает обороты культ естественной красоты. Многие звезды все чаще появляются в кадре без макияжа и показывают обычную, лишенную фотошопа и лоска сторону своей жизни.

Так, на днях артистка Анастасия Макеева опубликовала в личном блоге фотографию без макияжа и фотошопа. Артистка призналась, что «кайфует» от своей естественной красоты.

Подобную фотографию с отдыха и без макияжа выкладывала телеведущая Ксения Собчак, напугав своих подписчиков. Подобный триумф звезда повторила 1 января, разместив фото без фильтров рано утром.