Три полосы движения перекрыли на Садовом кольце из-за мужчины на Крымском мосту
На внешней стороне Садового кольца перекрыли три полосы движения из-за человека, который забрался на Крымский мост. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— В связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца перекрыты три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении ведомства.
В Сети появилось видео с места происшествия.
До этого сообщалось, что в Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурят спасатели. Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели устанавливают автолестницу, по которой поднимется психолог.
В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работают на месте происшествия.
В этом месяце сотрудники полиции передали медикам мужчину, который, находясь в депрессии, хотел покончить жизнь самоубийством на метромосту станции «Воробьевы горы».