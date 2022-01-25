Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три полосы движения перекрыли на Садовом кольце из-за мужчины на Крымском мосту

Илья Ашуров

Происшествия
Три полосы движения перекрыли на Садовом кольце из-за мужчины на Крымском мосту
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

На внешней стороне Садового кольца перекрыли три полосы движения из-за человека, который забрался на Крымский мост. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца перекрыты три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении ведомства.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Видео очевидца

До этого сообщалось, что в Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурят спасатели. Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели устанавливают автолестницу, по которой поднимется психолог.

В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работают на месте происшествия.

В этом месяце сотрудники полиции передали медикам мужчину, который, находясь в депрессии, хотел покончить жизнь самоубийством на метромосту станции «Воробьевы горы».

Читайте также:
Транспорт МЧС Мосты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте