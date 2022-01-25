Эндокринолог объяснила, зачем принимать магний

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова дала рекомендации по приему магния.

— Профилактические дозировки магния — 200-400 мг в сутки. Дозировка выше этой нормы может назначаться только курсом и только после обследования организма. Часто магний назначается на фоне соблюдения низкоуглеводных диет, которые могут применять люди со здоровыми почками и печенью. Магний можно принимать как в виде добавки в пищу, так и в виде минеральной воды, соли для ванн. Он расслабит мышцы в период после тренировки, а качество сна улучшится, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она отметила, что магний — это важнейший элемент для правильной работы ЦНС, он улучшает память, внимание, повышает выносливость, толерантность к стрессу, а также повышает качество сна. Магний положительно влияет на работу мышц тела и сердца. Его часто назначают и неврологи, и кардиологи. Также магний снижает риски запоров и нормализует вязкость крови, снижая риски тромбозов. Он повышает иммунитет, участвует в образовании иммуноглобулинов и в работе лимфоцитов. Также он необходим для нормальной работы щитовидной железы.

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