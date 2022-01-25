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Лор-врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах «омикрона»

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Лор-врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах «омикрона»
Фото: depositphotos

Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» похожи на простуду, а заболевание переносится легче, чем предыдущие варианты ковида. Об этом рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Однако врач порекомендовал пациентам, заметившим первые признаки ОРВИ, ответственно отнестись к здоровью: остаться дома и начать принимать препараты для лечения вируса. Он отметил, что симптомы «омикрона» и простуды можно перепутать.

— Клиника острого фарингита, клиника ангины, либо ОРЗ и ОРВИ, безусловно, присутствует, — уточнил специалист.

По словам медика, «омикрон» не может полисистемно повлиять на организм. Новый штамм не так сильно бьет по бронхам и легким, а чаще всего останавливается на уровне носа, носоглотки, пояснил Зайцев.

Отоларинголог добавил, что омикрон протекает легче, но отличается от других мутаций более высокой заразностью.

Врач посоветовал при первых простуды помочь организму в борьбе с болезнью.

— Использовать антисептики на водной основе — не на спиртовой — для полости носа, для глотки — промывать. Далее — большое количество витамина С и обильное питье. Здесь вирус будет разрушаться от обильного питья, — цитирует Зайцева «Лента.ру».

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До этого иммунолог Георгий Викулов рассказал, что людям, заметившим у себя первые признаки «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции, не нужно паниковать, а следует остаться дома и соблюдать общие рекомендации. Он также отметил, что при обычных симптомах ОРВИ нет необходимости вызывать врача.

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