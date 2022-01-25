Восемь баянов и аккордеонов: появились подробности о краже музыкальных инструментов из Гнесинки

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Похитителем дорогостоящего аккордеона из учреждения в центре столицы оказался 24-летний студент Российской академии музыки имени Гнесиных. Выяснилось, что за несколько недель он похитил из учебного заведения музыкальных инструментов более чем на три миллиона рублей.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о задержании мужчины по подозрению в краже аккордеона стоимостью 900 тысяч рублей. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража».

По данным Telegram-канала Baza, похитителем оказался студент по имени Михаил, специализирующийся на коробчатых музыкальных инструментах сильфонного типа. Парень является лауреатом российских и международных музыкальных конкурсов. Свою серию краж он начал в январе этого года.

Всего из Гнесинки Михаилу удалось «вынести» восемь баянов и аккордеонов. Кражи он совершал в разные дни. Вычислить преступника удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Из университета парня отчислили, теперь ему грозит уголовная ответственность.

На прошлой неделе правоохранители в Одинцове задержали двоих мужчин, которые подозреваются в серии краж автомобильных зеркал заднего вида.