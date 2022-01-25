Bloomberg: США перечислят вызывающие у Европы опасения действия России

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В ответ на предложения России по гарантиям безопасности США планируют обозначить области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность РФ. Такую информацию во вторник, 25 января, распространило агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, который попросил не раскрывать его имя.

Источник агентства сообщил, что на данный момент американская сторона координирует свой письменный ответ на требования России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

По словам цитируемого Bloomberg чиновника, в ответе вряд ли будет подробное обсуждение требований России. Однако там будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут решить проблемы России. Кроме того, в своем ответе США перечислят действия России, которые вызывают тревогу у Европы, передает агентство.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обозначил перспективы продолжения переговоров по безопасности. Глава МИД России заявил, что они зависят от того, как будут восприняты США предложения по безопасности. Гарантии включают в себя нерасширение НАТО на восток, неразвертывание ударных вооружений около России, а также возврат архитектуры безопасности ЕС к состоянию 1997 года, уточнил он.

12 января замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ситуация с контролем над вооружениями в ЕС полностью разложилась из-за действий Запада. Россия и НАТО не обладают объединяющей позитивной повесткой дня, сетует он. Альянс настроен на сдерживание России, и данный факт разрушает попытки выстроить безопасность в ЕС на иных принципах, заключил дипломат.