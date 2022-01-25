Профессор оценил идею освобождать россиян с признаками простуды от работы на три дня

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Проректор Академии труда и социальных отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов оценил предложение освобождать россиян с признаками простуды от работы на три дня без оформления больничного.

По мнению эксперта, подобную инициативу вряд ли поддержат работодатели: слишком велик риск злоупотреблений.

— Скорее всего, никаких решений о «трех днях без больничного» принято не будет в силу того, что работодатели будут категорически против. Дело в том, что в этом случае теряется возможность, например, контролировать тех работников, которые будут использовать такую опцию, — пояснил Сафонов в комментарии «360».

Сафонов напомнил, что правила выхода на больничный в России регулируются действующим законодательством. Первые три дня больничного оплачиваются работодателем, затем это делает Фонд социального страхования.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минтруда РФ Антону Котякову ввести трехдневный период, в течение которого простудившийся сотрудник может не оформлять официальный больничный лист.