Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог назвала продукт, замедляющий старение

Василий Плиткин

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала продукт, замедляющий старение
Фото: Pexels

Доктор медицинских наук и диетолог Кортни Д’Анджело назвала зеленый чай одним из лучших напитков для замедления старения.

— Зеленый чай богат антиоксидантами, которые обладают многочисленными преимуществами, включая укрепление иммунной системы, уменьшение воспаления, стимулирование выработки коллагена, что помогает коже выглядеть моложе, — рассказала Д'Анджело.

Но диетолог призвала не злоупотреблять зеленым чаем, ведь «всегда можно съесть слишком много хорошего».

— Лучше не пить слишком много зеленого чая, так как он содержит кофеин, а избыточное употребление кофеина сопровождается всеми негативными эффектами, которые с этим связаны, — объяснила она.

Если человек склонен к беспокойству или подвержен регулярному стрессу, то слишком большое количество кофеина может лишь ухудшить состояние. Поэтому важно следить за количеством потребляемого кофеина, пишет издание Eat This, Not That!.

Японские ученые сообщили, что морковь очень полезна для здоровья. По их словам, ее регулярное употребление повышает иммунитет и препятствует развитию серьезных заболеваний, таких как рак.

Читайте также:
Здоровье Чай Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте