Диетолог назвала продукт, замедляющий старение

Фото: Pexels

Доктор медицинских наук и диетолог Кортни Д’Анджело назвала зеленый чай одним из лучших напитков для замедления старения.

— Зеленый чай богат антиоксидантами, которые обладают многочисленными преимуществами, включая укрепление иммунной системы, уменьшение воспаления, стимулирование выработки коллагена, что помогает коже выглядеть моложе, — рассказала Д'Анджело.

Но диетолог призвала не злоупотреблять зеленым чаем, ведь «всегда можно съесть слишком много хорошего».

— Лучше не пить слишком много зеленого чая, так как он содержит кофеин, а избыточное употребление кофеина сопровождается всеми негативными эффектами, которые с этим связаны, — объяснила она.

Если человек склонен к беспокойству или подвержен регулярному стрессу, то слишком большое количество кофеина может лишь ухудшить состояние. Поэтому важно следить за количеством потребляемого кофеина, пишет издание Eat This, Not That!.

Японские ученые сообщили, что морковь очень полезна для здоровья. По их словам, ее регулярное употребление повышает иммунитет и препятствует развитию серьезных заболеваний, таких как рак.