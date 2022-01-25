Иммунолог объяснила, с какого возраста детям стоит носить маски

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

На фоне роста числа заболевших коронавирусом детей необходимо усилить защиту данной категории граждан. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала врач-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, для грудничков и детей до года лучше создать такие условия внешней среды, которые позволят избежать ношения масок.

— Родители малыша должны и дома, и на улице обеспечить ему высокую степень защиты. В первую очередь они сами должны соблюдать все меры безопасности: носить защитные элементы, проводить влажную уборку с использованием антибактериальных средств в доме и комнате, где находится малыш. Не рекомендуется с ребенком посещать потенциально опасные места, где он может иметь контакт с возбудителями опасных вирусов и бактерий. Посещать медучреждения стоит только в случае крайней необходимости — лучше вызвать врача на дом, — посоветовала иммунолог.

Собеседница «ВМ» заметила, что маска, несмотря на то, что она не блокирует доступ кислорода, все же может создавать дискомфорт для малыша, и он будет всячески пытаться ее стянуть с себя.

— Лучше начинать носить защитные элементы с 1–2 лет, когда ребенок немного подрос и начинает с родителями посещать различные общественные места: парки, магазины, зоопарки и другое, — отметила врач.

Логина добавила, что для детей лучше не использовать защитные средства, предназначенные для взрослых. В аптеках, по ее словам, продаются специальные маски небольших размеров.

По данным Роспотребнадзора, доля детей среди заразившихся ковидом при появлении штамма «омикрон» возросла с 10–11 до 15 процентов. Большая частота вовлечения несовершеннолетних в эпидемический процесс говорит о том, что этот вариант COVID-19 более заразен для всех возрастных категорий.