Газпром увеличил поставки газа в Европу через территорию Украины

Фото: gazprom.ru/ПАО «Газпром»

С начала недели, 24 января, Газпром увеличил транзит газа через Украину в Европу. Прокачка могла вырасти более чем на 20 процентов по сравнению со средним уровнем прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream.

Так, например, в понедельник заявки на входе в ГТС Украины на границе с Россией составляли 58,75 миллиона кубометров в сутки против фактически прокаченных 47,98 миллиона кубометров в пятницу, 21 января. Если поток газа на входе в украинскую ГТС соответствовал заявкам, то транзит мог вырасти на 22 процента.

Такой же объем заявок указан и на 25 января. Согласно данным «Оператора ГТС Украины», он составляет 59,14 миллиона кубометров. Фактический же объем прокачки в этих точках пока неизвестен.

Словацкий оператор ГТС сообщает, что в пятницу, 21 января, через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, было прокачено 33,39 миллиона кубометров, а в понедельник, 24 января, прокачано уже 42,07 миллиона кубов. Таким образом можно говорить о росте на 26 процентов.

29 декабря 2021 года Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день Путин рассказал, что поставки газа в рамках проекта «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил глава государства.