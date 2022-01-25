Врач рассказала, насколько «омикрон»-штамм быстрее «дельты»

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Новая мутация коронавирусной инфекции «омикрон» размножается в верхних дыхательных путях в 70 раз быстрее своего предшественника — штамма «дельта». Об этом рассказала врач-инфекционист Татьяна Чаленко.

Медик напомнила, что вирус сначала попадает в носовую и ротовую полости, где размножается, что упрощает его распространение среди окружающих.

По словам Чаленко, в нижних дыхательных путях — гортани, трахее, бронхах и легких — «омикрон» оказывается слабее «дельты». По этой причине заболевание зачастую протекает легче.

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов, в свою очередь, отметил, что человек, заболевший «омикроном», становится опасным для окружающих уже спустя один-два дня, пишет URA.ru.

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До этого врач столичной поликлиники № 5 Абу-Альджадаель Мудар сообщил в беседе с «Вечерней Москвой», что штамм коронавируса «омикрон» стал больше похож на легкий грипп или простуду. Если человек почувствовал себя плохо, то ему не стоит «паниковать», подчеркнул он. Новый вариант вызывает меньше пневмоний и смертельных случаев, поэтому следует остаться дома, уточнил врач.