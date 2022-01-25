Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Снегопад и гололед ожидаются в Москве в ночь на 26 января

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Снегопад и гололед ожидаются в Москве в ночь на 26 января
Фото: Pexels

Снегопад ожидается вечером 25 января в столице. Он продлится до утра 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Кроме снега в столице также ожидается образование гололедицы. В ведомстве попросили соблюдать меры безопасности: быть осторожными вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций и при выходе из дома надевать нескользящую обувь.

— Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 11:00 четверга из-за гололедицы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что несущественный снегопад ожидается в столичном регионе вечером 25 января. В ночные часы снегопад усилится. По его словам, на такие погодные явления будет влиять атмосферный фронт, который приближается с северо-запада.

Читайте также:
Москва зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте