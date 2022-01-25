Снегопад и гололед ожидаются в Москве в ночь на 26 января

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Снегопад ожидается вечером 25 января в столице. Он продлится до утра 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Кроме снега в столице также ожидается образование гололедицы. В ведомстве попросили соблюдать меры безопасности: быть осторожными вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций и при выходе из дома надевать нескользящую обувь.

— Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 11:00 четверга из-за гололедицы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что несущественный снегопад ожидается в столичном регионе вечером 25 января. В ночные часы снегопад усилится. По его словам, на такие погодные явления будет влиять атмосферный фронт, который приближается с северо-запада.