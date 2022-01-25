Ребенок пострадал в ДТП с участием двух автомобилей на 39-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 39-й километр Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 39-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 января, сообщил источник в экстренных службах.

Согласно источнику «ВМ», в аварии пострадали три человека, среди которых один ребенок.

25 января стало известно о том, что движение на 40-м километре МКАД восстановили после ДТП. Ранее сообщалось, что на внешней стороне 40-го километра МКАД, после пересечения с Калужским шоссе, произошла авария. Три легковые машины столкнулись с двумя грузовиками. В связи с этим движение транспорта осуществлялось по двум полосам вместо пяти. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.