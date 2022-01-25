Астрологи назвали три знака зодиака, которые умеют хранить чужие тайны

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Очень важно найти в жизни человека, которому можно было бы доверить самое сокровенное. Того, кому доверяешь, как самому себе. Астрологи уверены, что для успешного поиска стоит обратиться к звездам. Они назвали три знака зодиака, под которыми рождаются люди, способные хранит чужие тайны.

Девы не привыкли выносить сор из избы. Своим близким рожденные под этим знаком всегда желают только самого лучшего. Девы очень преданы и никогда не навредят окружающим.

На втором месте рейтинга расположились Козероги. Дружба для представителей этого знака значит практически все, они ни за что не раскроют доверенные им секреты. В надежности Козерогов сомневаться не следует, астрологи утверждают, что помыслы их всегда чисты.

Никогда не станут сплетничать за спиной у человека Скорпионы. Они не так общительны и весьма закрыты. В их круг общения пробиться нелегко, но зато в ответ Скорпионы готовы ради дружбы практически на все. Только избранных они подпускают к себе и никому не раскроют их секретов, передает портал Newinform.

Также знак зодиака во многом определяет и то, каким человек будет в семейной жизни. Астрологи недавно назвали самых гулящих мужчин по гороскопу.

До этого астрологи составили рейтинг идеальных мужчин по знаку зодиака. Они убеждены, что поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать, зная его знак зодиака. Они подготовили соответствующий рейтинг от лучшего партнера к худшему.