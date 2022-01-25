Московский врач рассказал, при каких симптомах «омикрона» нужно вызывать скорую

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Врач призвал москвичей не вызывать скорую помощь при легком недомогании. Обращаться в медучреждение следует только при выраженных симптомах «омикрона» и резком ухудшении состояния. Об этом рассказал врач московской клинической больницы № 52 Александр Ванюков.

— Лично обращаться в медицинские учреждения или вызывать скорую помощь при легком недомогании и незначительном повышении температуры не нужно. Это имеет смысл только при резком ухудшении самочувствия и таких признаках «омикрон»-штамма коронавируса как одышка и интоксикация. Скорую вообще не нужно вызывать, если вы себя чувствуете прилично, и нет ощущения, что ситуация становится неуправляемой. Потому что нагрузка на стационары и так большая, и лишний раз гонять скорую туда-сюда, в общем-то, нет смысла, — пояснил он.

Медик отметил, что обращаться к врачу необходимо в том случае, если температура выше 38 градусов не спадает около двух дней. Также это рекомендовано при симптомах интоксикации и одышке.

— Все должно быть в рамках здравого смысла. Если вы чувствуете, что резко как-то ухудшается самочувствие, то не надо два дня ждать, если более-менее приемлемое самочувствие, и нет одышки, нет факторов риска, то нет смысла попадать в больницу, — подчеркнул Ванюков.

По его словам, при возникновении сомнений стоит обратиться за дистанционной консультацией — например, позвонить дежурному врачу, но не стоит злоупотреблять вызовами скорой, сообщает ТАСС.

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