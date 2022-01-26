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Ученые протестируют на обезьянах нейроимплант для незрячих людей

Михаил Алимов

Общество
Ученые протестируют на обезьянах нейроимплант для незрячих людей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ученые в рамках исследования возможностей нейроимпланта для незрячих и слепоглухих людей вживили его обезьяне. В перспективе такая технология поможет вернуть им зрение с помощью специальных очков. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

— Нейрохирург Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Артур Биктимиров успешно провел двухчасовую операцию по вживлению обезьяне импланта для головного мозга ELVIS. Благодаря этому удалось сделать очередной важный шаг в реализации проекта, который призван вернуть зрение незрячим и слепоглухим людям, и перейти на заключительный этап доклинических испытаний, — говорится в сообщении пресс-службы.

Первую операцию провели в сочинском НИИ Медицинской приматологии. В ней участвовала команда профессиональных врачей, включающая нейрофизиолога, анестезиологов и ветеринаров. После успешной операции специалисты проверят работу импланта, оценят его совместимость с деятельностью мозга. При хорошем результате такая операция вплотную приблизит команду к революции в области лечения заболеваний, связанных с повреждениями глазных нервов, сетчатки и т. д.

В перспективе начать делать подобные операции для людей в 2027 году. По расчетам экспертов, картинка будет передаваться людям напрямую в мозг, а затем транслироваться на специальные очки. Так они смогут различать различать силуэты предметов и людей, понимать, где и что находится.

До этого американский окулист Уитни Селтман заявила, что хлеб и макароны оказывают самое негативное воздействие на состояние зрения. По ее словам, сбалансированное питание оказывает большое влияние на работу сердца и сосудистой системы, которые в свою очередь влияют на человеческое зрение.

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