Старшие дочери Сергея Доренко оспаривают завещание бабушки

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Старшие дочери умершего журналиста Сергея Доренко вновь оказались в центре скандала. Они оспаривают уже второе завещание, а противоборствующей стороной оказывается вдова радиоведущего Юлия.

Они так и не смогли окончательно простить отца за уход из семьи к другой женщине. Ближе к его смерти они вновь начали общаться, но с новой женой принципиально не контактировали.

Первый иск был подан спустя три месяца после смерти Доренко. Его старшая дочь Екатерина утверждала, что написанное еще в 2014 году завещание — подделка. По нему все имущество журналиста отходит его последней жене Юлии. Это дом в Подмосковье, элитная квартира с видом на Кремль в Доме на Набережной (стоимостью более 30 миллионов рублей), а также счета в банках.

Длящийся 1,5 года судебный процесс девушка проиграла и, казалось, на этом скандалы закончатся. Но вторая дочь Доренко Ксения вновь подает в суд. На этот раз ответчиком выступает Варвара Доренко — дочь журналиста от Юлии, которой всего 11 лет. Соответственно, ее интересы представляет мама. 36-летняя Ксения оспаривает завещание своей бабушки — Татьяны Доренко, которая умерла в мае 2021 года.

— В заявлении Доренко К. С. оспаривается завещание Доренко Т.И., которая являлась матерью Доренко Сергея Леонидовича, погибшего в 2019 году, так как истец был исключен из завещания. Единственным наследником всего имущества Доренко Т.И., принадлежащего ей на момент смерти, является несовершеннолетняя Доренко В.С. Истец считает, что Татьяна Ивановна была недееспособна в момент подписания завещания, — рассказали в пресс-службе Замоскворецкого суда изданию «СтарХит».

Первое заседание назначено на 14 февраля. Ответчиком также выступит нотариус. Как отмечает издание, Татьяна и Юлия Доренко сильно сблизились после смерти журналиста. При этом экс-супруге и детям от первого брака радиоведущий оставил все совместно нажитое за 30 лет брака имущество.

До этого сообщалось, что после смерти вдовы Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской наследство семьи артистов смогут получить племянники пары. Так считает бывшая ученица Мягкова Нелли Селезнева-Неведина.