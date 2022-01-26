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Минздрав опубликовал памятку для заболевших бессимптомной и легкой формой COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав опубликовал памятку для заболевших бессимптомной и легкой формой COVID-19
Фото: pixabay.com/coyot

Министерство здравоохранения России в среду, 26 января, опубликовало памятку о действиях при бессимптомном течении коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Так, переболевшим или привитым россиянам без факторов риска не требуется лечение при бессимптомном COVID-19.

Лицам старше 60 лет, которые переболели или вакцинировались, при отсутствии симптомов лечение может назначать медицинский работник.

Ребенок с COVID-19 должен соблюдать домашний режим, а лечение ему также назначает врач. При этом уточняется, что лечение может назначаться дистанционно.

Переболевшим или вакцинированным гражданам при температуре выше 38 градусов и боли в груди необходимо вызывать скорую помощь, сообщается в памятке.

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Недавно Минздрав России выпустил очередную версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом, которая на тот момент стала уже четырнадцатой по счету.

Документ был разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации. Как уточнили в пресс-службе, документ призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории Российской Федерации.

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