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ДНР готовы к агрессии со стороны Украины. Об этом в среду, 26 января, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, ситуация вынуждает ДНР находиться в состоянии постоянной готовности.

Он подытожил, что в Донецке уже провели некоторые учения, отработали слаживание профильных ведомств и продолжают вести совместные действия между экстренными службами.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.