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Волочкова поблагодарила авиакомпанию, на борту которой произошел скандал с маской

Михаил Алимов

Общество
Волочкова поблагодарила авиакомпанию, на борту которой произошел скандал с маской
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила авиакомпанию «Аэрофлот» за хорошее обслуживание, на борту которой произошел скандал с бортпроводником и отказом звезды надеть полностью маску. Причем сделала она это без иронии — ей действительно нравится летать рейсами перевозчика.

— Я хочу сказать от сердца самые теплые слова в адрес Авиакомпании «Аэрофлот» за прекрасный сервис и лучшее обслуживание на бортах их авиалайнеров всегда. Я каждый раз, оказываясь на борту самолетов, всегда пишу добрые отзывы и не отказываю в возможности сфотографироваться со мной членам экипажа и зрителям (ой, пассажирам), — написала Волочкова в своем Instagram.

Она обвиняет в произошедшем исключительно бортпроводника Ивана, который пытался спровоцировать ее на протяжении всего рейса. Балерина призналась, что не хочет изменения своего отношения к авиакомпании из-за него, и пока этого не произошло.

Накануне видео конфликта балерины и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

В МВД сообщили, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета, а после посадки она оскорбляла полицейских. На Волочкову составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Позже балерина и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.

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