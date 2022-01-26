Футболист столичного «Спартака» Хендрикс отправится в аренду в «Фейеноорд»

Фото: официальный сайт ФК «Спартак»

Агент хавбека московского «Спартака» Йоррита Хендрикса подтвердил его переход в голландский «Фейеноорд». По словам Фулько ван Куперена, футболист отправится в аренду.

— Он улетел на медосмотр в «Фейеноорд». Это будет аренда до конца сезона с опцией выкупа, — рассказал он порталу Metaratings.ru.

Источник портала отметил, что московский клуб будет оплачивать ему примерно половину зарплаты до конца сезона.

Хендрикс присоединился к «красно-белым» зимой 2021 года. Хавбек приехал в Россию из голландского «ПСВ» и до конца футбольного сезона вернется в родной чемпионат, но играть будет за другой клуб. С московским коллективом у него заключен контракт до 30 июня 2024 года.

До этого футбольные клубы «Зенит» и «Урал» договорились о трансфере защитника Арсена Адамова. 22-летний футболист перейдет в петербургский клуб за три миллиона евро. Кроме основной суммы, за игрока будут выплачены подписные бонусы. На перспективного защитника также претендовал московский «Локомотив», который предлагал четыре миллиона евро.

Накануне сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит свою карьеру в ФК «Сочи». Он будет выступать под девятым номером.