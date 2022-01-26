Диетолог Гинзбург назвал диету от стресса

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают справиться со стрессом и его последствиями.

У сытого человека в мозге формируется картина, которую можно назвать условно «Все хорошо». Это связано с образованием такого нейромедиатора, как серотонин, а он, в свою очередь, образуется из триптофана.

— Триптофана много в белковой пище. Регулярное употребление такой еды помогает увеличить уровень триптофана, серотонина и делает нас устойчивыми к стрессам. Отличным продуктом, который богат белком, являются яйца. Те, кто едят на завтрак яйца, а не кашу или бутерброд, будут более стрессоустойчивы, — сказал доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Следующие продукты — бобовые, орехи и цельнозерновой хлеб. Объединяет их высокое содержание магния. Если его достаточно в организме, то мы меньше реагируем на раздражающие факторы.

— Белок содержится еще и в мясе. Отлично подойдет индейка, которая богата и белком, и витамином B6, — сказал врач.

Ферментированные овощи также входят в рацион против стресса. Они богаты пищевыми волокнами и бифидо- и лактобактериями. Это про- и пребиотики, которые улучшают микрофлору кишечника, снимая воспаления:

— Мозг подвержен реакциям воспаления. Это может вызывать ощущение тревоги и склонность к депрессии.

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