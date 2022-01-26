В США спрогнозировали, сколько Украина продержится в морском бою с Россией

Фото: dpsu.gov.ua/ua

В случае военного конфликта с Россией ВМС Украины и, в частности, десантный корабль «Юрий Олефиренко» продержатся на плаву не более часа. Об этом в среду, 26 января, пишет американский журнал Forbes.

В материале говорится, что мощности украинской морской пехоты слишком малы, чтобы противостоять более сильному противнику, коим является Россия.

Уточняется, что морпехи Украины в условиях боевых действий смогут что-то предпринять для собственной защиты, если Киев не решит капитулировать, если будет организована контратака и если ВМС Украины выдержат бомбардировку.

— Три очень больших «если», — украинский флот может попытаться обойти атакующих с фланга, — добавили в публикации.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.