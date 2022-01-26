Тестовый электробус-«гармошка» проехал уже более тысячи километров по столице

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Тестовый электробус-«гармошка» проехал больше тысячи километров. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

Электробус-«гармошка» вышел на маршрут Т34 метро «Парк Победы» — Юго-Западная 14 января 2022 года.

— С начала тест-драйва электробус-«гармошка» проехал больше 1000 километров. Он в два раза больше обычного: в салоне 135 мест. Именно поэтому мы пустили его на маршрут т34 — один из самых длинных и загруженных, — говорится в сообщении.

Тестировать новый электробус планируют девять месяцев. За рулем электробуса работают посменно два водителя — они собирают данные о его работе.

— Проверяем, насколько в нем комфортно пассажирам и водителю, насколько безопасно. Как такой электробус работает в условиях зимы, есть ли сложности в движении на улицах. Мэр Москвы поставил задачу — запускать только самые лучшие и надежные образцы современного транспорта, поэтому окончательное решение о запуске таких электробусов мы примем только после полного тест-драйва, — сказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что каждый день эксперты ПАО «КамАЗ» фиксируют показатели работы и передают их заводу-изготовителю.

В 2022 году планируется ввести 30 километров новых выделенных полос для движения общественного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан. Особенно в холодное время.