Инфекционист объяснил, из-за чего дети заболевают коронавирусом

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Возросшая доля детей и подростков среди заболевших коронавирусом обусловлена тем, что новый штамм «омикрон» активнее проникает в клетки. Особенно сильно это сказывается на тех, кто не перенес заболевание ранее и не вакцинировался. Об этом сообщил врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

Специалист отметил, что на сегодняшний день во всем мире известны единичные случаи гибели людей от «омикрона». В большинстве случаев он протекает в легкой форме, с ограниченным набором симптомов.

—Но доля детей и подростков увеличилась в долевом выражении среди заболевших. Это связано с особенностями штамма, — пояснил Викулов в комментарии «Радио 1».

Он напомнил, что, когда коронавирусы были открыты, а это случилось достаточно давно, еще в шестидесятых годах прошлого века, было установлено, что они вызывали обычные сезонные простудные заболевания у детей и подростков и проходили без серьезных последствий.

Ранее стало известно, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19. Об этом в среду, 26 января, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.