Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин посетит Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда

Иван Юминов

Общество
Путин посетит Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 27 января в день снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 26 января.

— 27 января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города, — приводит сообщение РИА Новости.

В сентябре 2021 года Путин подписал указ о выплате гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда». Единоразовая выплата составила 50 тысяч рублей и была приурочена к 80-й годовщиной открытия Дороги жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград со страной.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 21 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 27 января пройдет ежегодный всероссийский открытый дистанционный онлайн-конкурс «Дорогой жизни названа!», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Читайте также:
Владимир Путин Кладбища Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте