Путин посетит Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 27 января в день снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 26 января.

— 27 января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города, — приводит сообщение РИА Новости.

В сентябре 2021 года Путин подписал указ о выплате гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда». Единоразовая выплата составила 50 тысяч рублей и была приурочена к 80-й годовщиной открытия Дороги жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград со страной.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 21 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 27 января пройдет ежегодный всероссийский открытый дистанционный онлайн-конкурс «Дорогой жизни названа!», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.