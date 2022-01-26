Эксперт объяснил, может ли Хорватия испортить планы НАТО

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Президента Хорватии Милановича внесли в базу «Миротворца» как антиукраинского пропагандиста. Во вторник президент Хорватии заявил, что в случае возникновения конфликта между Россией и Украиной он как главнокомандующий национальными ВС отзовет всех своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

Геворг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового Университета в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто в Хорватии имеет право отзывать войска и может ли Хорватия испортить планы НАТО.

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Может ли Хорватия испортить планы НАТО

—Хорватия — не самая важная страна, а их президент — не самый главный политик. Но проблема в том, что президент высказал мысли, которые роятся у большинства европейских политиков. Они «атлантисты», готовы дружить с американцами, но сейчас эта истерия со стороны Запада угрожает безопасности европейских стран, — сказал эксперт.

Политолог считает, что войны скорее не будет, и высказывание президента Хорватии интересно с точки зрения разрушения мифов о натовском единстве:

— Это эмоциональное выступление, но с точки зрения инструментов никаких действий не было. Все здравомыслящие люди выступают против эскалации. Тем более, видя, реакцию Москвы.

Посла Хорватии вызвали в МИД Украины после заявлений Милановича.