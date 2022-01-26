Актрисе Вере Воронковой провели успешную операцию
Актриса Театра имени Пушкина Вера Воронкова перенесла операцию. Об этом в среду, 26 января, сообщила пресс-атташе театра.
Уточняется, что операция прошла успешно, а результаты всех необходимых анализов Воронковой хорошие, передает РИА Новости.
Также сообщалось, что актриса все еще находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести.
19 января, Воронкову госпитализировали с ожогами органов дыхания и термоингаляционным поражением из-за пожара в квартире. Медики диагностировали ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки. Пожар в квартире случился из-за возгорания новогодней елки.
По словам дочери артистки, пожар произошел ночью, когда она спала. Возгорание началось из-за свечи, которая упала на елку. О судьбе кошки, которая могла уронить свечу, ей ничего не известно.
Вера Воронкова родилась в подмосковном Одинцове 21 марта 1965 года. В 2017 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.
В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около двадцати ролей. Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева. Также актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Каменской», «Год культуры», «Утомленные солнцем — 2: Цитадель» и других.