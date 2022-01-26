Запись на вакцинацию детей от коронавируса в Москве откроется в ближайшее время

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В ближайшее время в Москве начнется запись на вакцинацию от COVID-19 детей и подростков. Об этом в среду, 26 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вакцина от COVID-19 «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрирована, и первая партия уже поступила в столицу.

— Вакцина для подростков от 12 до 17 лет уже зарегистрирована. Первая партия поступила в Москву. В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты. И все желающие могут записаться и вакцинировать своих детей, которые попадают под эту возрастную группу, — сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

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Также сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией детей увеличилось в 14 раз в Москве за последние две недели. При этом уровень госпитализаций увеличился в 10 раз. В настоящее время этот показатель составляет 120 детей в сутки.

Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступают в силу с 26 января.