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НАТО усилит присутствие в регионах Черного и Балтийского морей

Иван Юминов

В мире
НАТО усилит присутствие в регионах Черного и Балтийского морей
Фото: Twitter / jensstoltenberg

НАТО на фоне переговоров с Россией усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 января.

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