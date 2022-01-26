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Мосгортранс начал проверку по факту происшествия с электробусом

Евгений Белоусов

Происшествия
Мосгортранс начал проверку по факту происшествия с электробусом
Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бибиревская улица Карта всех событий

Вечером 26 января на Бибиревской улице загорелся электробус. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Электробус находился на отстойной площадке, пассажиров в нем не было. В результате возгорания никто не пострадал. Отмечается, что за все время использования в Москве электробусов, с 2018 года, это всего лишь второй подобный случай.

По предварительным данным, очаг возгорания находился под кабиной водителя. Из-за этого из возможных причин происшествия не исключается человеческий фактор.

— Водитель электробуса прошел необходимое обучение для работы на электробусе. Почувствовав запах гари, водитель по инструкции сразу обесточил электробус. Машина была застрахована, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что уже ведется тщательное служебное расследование, а причины возгорания будут установлены специальной комиссией и производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла (КАМАЗ), говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В 2022 году планируется ввести 30 километров новых выделенных полос для движения общественного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан. Особенно в холодное время.

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