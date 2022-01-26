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Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю потребовал суд присяжных

Евгений Белоусов

Общество
Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю потребовал суд присяжных
Фото: Ben Stevens / globallookpress.com

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Об этом в среду, 26 января, сообщает издание The Guardian.

— Принц Эндрю требует суда присяжных по всем основаниям иска, изложенным в жалобе, — сообщили адвокаты герцога.

Герцог Йоркский также отрицает, что был сообщником Джеффри Эпштейна, который был обвинен в сексуальной связи с несовершеннолетней, передает издание.

До этого сообщалось, что принц Эндрю был лишен воинских званий и королевского патронажа.

Принц в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю.

Королевская семья неоднократно заявляла, что звучавшие в адрес принца обвинения, связанные с Эпштейном, не имеют никакого отношения к реальности. 20 ноября 2012 года Букингемский дворец от имени принца Эндрю сообщил, что он временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за произошедшего скандала.

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