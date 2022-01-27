Козак: Учения стран НАТО у границ России недопустимы

Фото: Пресс-служба Совфеда

В среду, 26 января, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что учения стран НАТО у российских границ недопустимы. Также он подчеркнул, что они не имеют отношения к безопасности Украины.

Он объяснил, что у границ России проводятся масштабные маневры вооруженных сил стран, однако никакого отношения к безопасности Украины они не имеют.

— Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы, — поделился Козак, подводя итоге встречи политических советников «нормандской четверки».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Дмитрий Козак не стал комментировать инициативу о поставках оружия в Донецкую и Луганскую народные республики, которую недавно предложил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также Дмитрий Козак рассказал, что на переговорах политических советников лидеров «нормандской четверки» стороны провели инвентаризацию минских договоренностей.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.