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Школьников в Новосибирской области переведут на удаленку с 31 января

Полина Долганова

Общество
Школьников в Новосибирской области переведут на удаленку с 31 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правительство Новосибирской области с 31 января переведет школьников на дистанционный формат обучения, а учащихся младших классов отправит на каникулы в связи с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом в четверг, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника, — заявил он.

По его словам, карантин будет иметь дифференцированный характер.

Так, младшие классы отправятся на двухнедельные каникулы, а школьники постарше перейдут на дистанционку, которая продлится около одной-двух недель. При этом ученики 11-х классов, скорее всего, продолжат обучаться офлайн. Для них карантин будет тестовым.

В свою очередь малокомплектные школы перейдут на дистанционное обучение в случае появления в них очагов заболевания, передает РИА Новости.

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С понедельника, 24 января, в ряде российских регионов вступили в силу ограничения, связанные с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Ограничения касаются перевода не менее тридцати процентов сотрудников на удаленную работу, а также отмены массовых мероприятий.

Так, решение о переводе на удаленку не менее тридцати процентов сотрудников было принято в Орловской, Архангельской, Омской, Челябинской, Свердловской областях и Ингушетии. В Калужской области на удаленку должны уйти работники в возрасте 60 лет и старше.

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